Inter, domani allenamento congiunto ad Appiano col Novara: spazio ai nazionali

Andrea Della Sala

L'Inter prosegue la preparazione in vista dell'inizio del campionato. In attesa della sfida di sabato, la squadra di Inzaghi scenderà in campo anche in settimana ad Appiano Gentile:

"Sabato ci sarà la seconda amichevole consecutiva dell’Inter contro una squadra di Ligue 1, stavolta il Lens, in trasferta in Francia. Intanto domani è in programma un allenamento congiunto dell’Inter col Novara, formazione di Serie C. L’appuntamento è per le 18.30 nel Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile, a porte chiuse. Dopo tanto lavoro fisico, sarà l’occasione per mettere benzina ai calciatori che hanno giocato meno fino ad ora, soprattutto i nazionali arrivati dopo nel ritiro della Pinetina", si legge su La Gazzetta dello Sport.