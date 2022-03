Inter, allenamento pre Liverpool: presenti Marotta, Ausilio e Baccin

L'Inter è da poco scesa in campo ad Appiano Gentile per l'allenamento di rifinitura in vista della Champions, presente la dirigenza

Andrea Della Sala

L'Inter domani scenderà in campo per la sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League con il Liverpool. La squadra di Inzaghi è da poco scesa in campo ad Appiano Gentile per la rifinitura. Presenti al centro sportivo Suning anche la dirigenza: all'allenamento dell'Inter anche Marotta, Ausilio e Baccin.