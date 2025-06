Sky – Inter, ipotesi clamorosa come allenatore per il Mondiale per Club

"L'Inter è in riunione con Marotta, Ausilio e Baccin per cercare di imboccare una strada. A quanto ci risulta non ci sono stati contatti diretti con De Zerbi e Chivu, nei giorni scorsi c'erano stati contatti indiretti con Fabregas, che era stato preallartato. Il Como non ha ricevuto comunicazioni per parlare con l'Inter ma presumiamo che l'Inter stia cercando di capire le idee di Fabregas per vedere se possono combaciare con quelle della dirigenza nerazzurra. Non possiamo escludere che ci siano delle altre soluzioni, tutti gli indizi ci portano a pensare che l'Inter sta cercando di capire se c'è la disponibilità di Fabregas per poi affondare e parlare col Como, che sarebbe il passaggio successivo. La sensazione è che ci sia in questo momento un approfondimento con Fabregas anche se non ci sono conferme ufficiali dalle due parti e chissà che anche questo non sia un indizio"