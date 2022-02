Da Inzaghi a Mancini, tanti ex Lazio allenatori. Conceição: “Eravamo tutti pazzi”

Il tecnico del Porto, ex giocatore nerazzurro, ha parlato del suo passato alla Lazio e di tanti ex compagni che hanno condiviso il destino in panchina come Inzaghi

Eva A. Provenzano

Prima della sfida contro la Lazio di Sarri in Europa League, all'ex Inter Sérgio Conceição hanno chiesto del destino comunque di tanti ex giocatori biancocelesti che sono diventati allenatori:

-Dalla Lazio dello scudetto sono nati tanti allenatori di successo: Simeone, Mihajlovic, Inzaghi, Stankovic, Mancini: c'è un motivo?

Perché eravamo tutti pazzi (ride.ndr). Avevamo un carattere bello forte, per quello abbiamo vinto anche. Le squadre che non sono Inter, Juve, Milan in Italia fanno fatica a vincere. E quando una squadra che non è questa tre vince è perché c'è tanta qualità individuale e una struttura forte che permette di vincere i titoli in Italia e non solo perché abbiamo vinto anche in Europa.

(Fonte: SS24)