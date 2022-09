Corso allenatori UEFA Pro, tra gli iscritti anche De Rossi, Del Piero e il match analyst Inter

Daniele De Rossi e Alessandro Del Piero, ma anche l'allenatore del Monza, Raffaele Palladino, altri due campioni del mondo 2006 come Marco Amelia e Andrea Barzagli e l'attuale match analyst della Nazionale, Simone Contran, sono tra gli iscritti al prossimo corso per allenatori Uefa Pro al via dal 3 ottobre al Centro tecnico federale di Coverciano. L'elenco dei corsisti comprende anche gli ex azzurri Alberto Aquilani e Antonio Nocerino; il tecnico della formazione turca dell'Alanyaspor, Francesco Farioli; l'allenatore della Virtus Entella, Gennaro Volpe; i vice allenatori di Torino e Brescia, Matteo Paro e Daniele Gastaldello, e il responsabile dell'area di match analysis dell'Inter, Filippo Lorenzon. Presenti anche Vincent Cavin, collaboratore tecnico del Ct svizzero. Murat Yakin, il tecnico delle giovanili del Genoa Abdoulay Konko, oltre a Emilio Di Leo, Daniele Di Donato, Manuel Iori, Andrea Sussi, Felice Tufano e Gennaro Volpe.