Inter, UFFICIALE: un centrocampista si trasferisce in prestito in Olanda

Xian Emmers lascia l’Inter in prestito e passa all’Almere City. Il club olandese ha annunciato attraverso un comunicato apparso sul sito l’arrivo del 21enne centrocampista belga. Emmers si trasferisce in prestito fino al termine della prossima stagione e sarà a disposizione dell’allenatore Ole Tobiasen.

“Non vedo l’ora di giocare nell’Almere City. Mi è stato presentato un progetto chiaro che mi ha subito convinto – le parole di Emmers -. Avevo diverse opzioni ma con le altre squadre non ho provato le stesse sensazione dell’Almere City. Giovane, ambizioso e testardo sono caratteristiche che rispecchiano la mia personalità. Sono un centrocampista offensivo con che caratteristiche d’inserimento. Voglio dimostrarlo e spero di contribuire per raggiungere l’obiettivo della promozione in Eredivisie“.

A parlare anche il responsabile tecnico dell’Almere City, Teun Jacobs: “Xian è un centrocampista di talento, che si è formato al Genk ed è stato acquistato dall’Inter in giovane età. Ha giocato a massimi livelli in Belgio, in Serie B e ha partecipato a vari ritiri dell’Inter. Ha esperienza e siamo contenti di averlo nella nostra rosa“.