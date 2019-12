Alonso, la richiesta del Chelsea spiazza l’Inter. CdS: “Tra le alternative anche una new entry”

Il nome di Marcos Alonso resta caldo in ottica Inter, sebbene le pretese economiche del Chelsea stiano rischiando di far saltare ogni tipo di trattativa. Di questo ne parla il Corriere dello Sport:

“Il muro più alto da scavalcare, come già sottolineato, è quello eretto dal Chelsea per Marcos Alonso. L’Inter, infatti, si è sentita chiedere 35 milioni più altri 5 di bonus, a fronte di una valutazione di circa la metà, da raggiungere, peraltro, attraverso un prestito con diritto di riscatto. Lo spagnolo è scontento, visto che Lampard lo esclude costantemente anche dalle convocazioni: unica eccezione il match con il Tottenham, nel quale è stato anche titolare. Il club nerazzurro vuole avere un segnale di apertura dai Blues per affondare con decisione il colpo. Ecco perché è fondamentale l’intervento di Marcos Alonso. Peraltro, appare complicata anche la pista Kurzawa, che comunque ha il contratto in scadenza a fine stagione e che l’Inter tiene d’occhio anche in quell’ottica. Così, oltre ad un paio di profili in giro per l’Europa sotto osservazione da tempo, resterebbe Darmian, che l’Inter ha di fatto già prenotato la scorsa estate, quando il Parma l’ha prelevato dal Manchester United. L’accordo era che arrivasse a giugno, ma all’occorrenza potrebbe anticipare”.