Altafini: “Sarà un campionato bruttissimo, una vera schifezza perché…”

Le parole dell'ex calciatore: "Per come la vedo io si sta andando a peggiorare in modo netto rispetto al passato"

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, José Altafini, ex calciatore, ha parlato così della prossima Serie A: "Sarà un campionato bruttissimo, una vera schifezza. Perché ci complichiamo le cose in questo modo? Sarà una Serie A spezzettata a causa del Mondiale di Qatar 2022. Per come la vedo io si sta andando a peggiorare in modo netto rispetto al passato. Poi ci sono questi calciatori che, a uno, due anni dalla scadenza del contratto, vogliono andare via".