Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli l'ex calciatore di Milan e Juve ha parlato della gara di stasera tra Milan e Napoli
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Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli l'ex calciatore di Milan e Juve José Alatafini ha parlato della gara di stasera tra Milan e Napoli:
“Il Milan stasera avrà tutta l’Italia dalla sua parte, anche i tifosi dell’Inter e della Juventus tiferanno per i rossoneri. Questa è una grande occasione per il Napoli per allungare in classifica. [gzn_video id= autopLukaku? Uno come lui nella mia squadra giocherebbe sempre, delle volte sono ingenerosi nei suoi confronti. Collabora con i compagni, sa giocare spalle alla porta e ti aiuta in fase offensiva”.
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