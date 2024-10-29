Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli l'ex calciatore di Milan e Juve José Alatafini ha parlato della gara di stasera tra Milan e Napoli:

“Il Milan stasera avrà tutta l’Italia dalla sua parte, anche i tifosi dell’Inter e della Juventus tiferanno per i rossoneri. Questa è una grande occasione per il Napoli per allungare in classifica. [gzn_video id= autopLukaku? Uno come lui nella mia squadra giocherebbe sempre, delle volte sono ingenerosi nei suoi confronti. Collabora con i compagni, sa giocare spalle alla porta e ti aiuta in fase offensiva”.