Altafini: “Ibra ha tolto pressione al Milan. La Juve dipende da Cr7. Lukaku, faro per l’Inter”

Il Corriere della Sera ha parlato di grandi attaccanti con José Altafini. «Ronaldo? Ha quasi 36 anni, ma il suo rendimento è costante ed elevato e non perde la potenza del tiro, che è la chiave per segnare tanto e bene. Il suo segreto è nella testa, nella ricerca del benessere: come dice il proverbio, ‘prenditi cura del tuo corpo, perché ci dovrai vivere tutta la vita’. Ammiro gli atleti che imparano questo, anche in età matura: Ronaldo invece è sempre stato così. Come Ibrahimovic, che a 39 trascina il Milan».

Ieri ESPN ha pubblicato la classifica dei top100 dell’anno: Ronaldo è dietro a Messi. Lukaku è quinto nella top10 dei centravanti, ma manca Ibrahimovic. «L’arrivo di Zlatan ha tolto pressione ai suoi compagni, che si sono liberati e rendono al meglio: in questo mi ricorda Riva al Mondiale 70. Nella Juve invece la dipendenza sembra maggiore: aspettano tutti che il gallo canti», ha sottolineato l’ex giocatore. Che ha parlato pure dell’attaccante interista: «È molto abile, grazie a tecnica e fisico, non perde mai la palla e questo è un grande vantaggio per i compagni. È un faro». “E i fari sono diversi dalle stelle”, sottolinea il Corriere della Sera.

(Fonte: Corsera, 4-12-2020)