Altafini: “Ibra-Mandzukic o Lukaku-Lautaro? Gli interisti si integrano alla perfezione”

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Jose Altafini, ex calciatore, ha parlato così delle coppie d’attacco di Inter e Milan: «Sono due coppie differenti. Gli interisti si integrano perfettamente per caratteristiche. Zlatan e Mario potranno giocare insieme in alcune partite, specie quando le difese avversarie saranno strette lì dietro ad aspettarli. Pioli ora avrà due ottimi colpitori di testa, quando gli spazi si chiudono il Milan non avrà più solo Ibra, ma una doppia opzione».