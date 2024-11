Continua la crescita dell’Altarese-FcInter1908 che dopo il confortante pareggio in trasferta con il San Filippo Neri Yepp ottiene un importante 1-5 sul campo della Virtus Sanremo. Contro una squadra con 5 punti in più in classifica l’Altarese gioca la sua migliore partita da inizio campionato, mettendo in campo quanto provato in settimana sotto gli ordini di mister Alessio Ponte che, per l’occasione, sceglie un inedito 3-5-2.