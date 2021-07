Attacco Inter, Scamacca ma non solo. TS: “Colloqui per l’alter ego di Lukaku”

Obiettivo quarta punta. L'Inter, compatibilmente con il difficile momento finanziario, proverà a regalare a Inzaghi un altro attaccante

Obiettivo quarta punta. L'Inter , compatibilmente con il difficile momento finanziario, proverà a regalare a Inzaghi un altro attaccante. Fra i nomi in lista, anche Andrea Petagna del Napoli, per il quale ci sarebbero già stati dei colloqui con l'agente Giuseppe Riso. Secondo Tuttosport, il calciatore sarebbe l'ideale alter ego di Romelu Lukaku:

"L'agente Riso ha parlato con la dirigenza di Petagna, profilo che invece rappresenta l'ideale alter ego del bomber belga, ma il Napoli al momento non apre. Col Sassuolo, con cui ci sono storicamente ottimi rapporti, l'Inter ha discusso non solo di Raspadori, ma anche di Scamacca, rientrato dal prestito al Genoa e probabilmente chiuso dall'azzurrino e Caputo. Pure lui potrebbe essere una soluzione in prestito da ultimi giorni di mercato".