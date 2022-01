Marocchi: “Inter, alternative in attacco e non solo. Diventa quasi imbattibile”

L'opinionista ha detto la sua sul contributo che anche chi gioca meno riesce a dare alla causa nerazzurra

«L'Inter diventa quasi imbattibile. Perché ci sono tante alternative in attacco. Ma se hai giocatori bravi nei potenziali titolari e anche gente come Darmian e D'Ambrosio: sono come assegni circolari che puoi andare ad incassare quando vuoi. Titolare? Titolare. Un tempo? Un tempo. In panchina? In panchina, col sorriso. Lautaro no. Loro sì. Meglio di così, cosa vuoi da allenatore». Così Giancarlo Marocchi, a Skysport, ha parlato dell'Inter di Inzaghi e di come anche chi gioca meno riesce a dare il suo contributo alla causa nerazzurra.