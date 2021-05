Altobelli: “Conte? Ci sono rimasto male. Non ho capito la buonuscita. Io stracciai…”

Ai microfoni di Radio Rai 2 Spillo Altobelli non nasconde la sua delusione per l'addio del tecnico

"Conte? Ci sono rimasto molto male del suo addio". Ai microfoni di Radio Rai 2 Spillo Altobelli non nasconde la sua delusione per l'addio del tecnico. "Evidentemente non gli hanno dato le garanzie giuste per rimanere. Ma non ho capito la buonuscita da 7,5 milioni di euro", dice l'ex giocatore nerazzurro. "Conte aveva un contratto ancora per un anno se non gli piace la cosa, se ne va e basta. Senza buona uscita. Non ho capito come si faccia a dare una cifra del genere a chi ha deciso di andarsene".