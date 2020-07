Inter, Altobelli: “Conte, attento alle parole: ma non vada via. Ma se va, prendo tutta la vita…”

Lunga intervista concessa da Spillo Altobelli, ex centravanti dell’Inter, ai microfoni de Il Giornale. Il tema maggiormente affrontato, ovviamente, il momento negativo dell’Inter e la stagione disputata dai nerazzurri: “Se qualcuno mi avesse detto che l’Inter avrebbe perso punti contro Verona, Sassuolo e Bologna non ci avrei creduto ma purtroppo è stato così. L’ambiente si è un po’ irrigidito e anche i tifosi da sempre presenti e appassionati stanno un po’ perdendo la pazienza con attacchi feroci verso l’allenatore. A inizio campionato si sono fatte delle scelte, Conte è un uomo che ha legato la sua carriera sportiva per tanti anni da giocatore e da allenatore dalla Juventus ma la maggior parte dei tifosi nerazzurri si sono convinti subito della sua grande professionalità. Le cose sono andate bene all’inizio perché c’erano i risultati ma ultimamente noto malcontento e commenti anche offensivi, siamo una squadra che nelle ultime partite ha dimostrato di avere punti deboli e difficoltà ma l’ambiente si deve ricompattare”.

Si immagina Conte via dall’Inter tra poco più di un mese?

“Io spero di no perché con Conte l’Inter ha fatto scelte precise lasciando da parte giocatori importanti come Perisic, Icardi e Nainggolan per citarne alcuni. In fase di mercato sono arrivati altri giocatori da lui voluti e oggi c’è questo clima negativo per via dei risultati delle ultime 3-4 partite. Forse Conte deve stare più attento alle sue dichiarazioni, sembra quasi che la squadra non l’abbia fatta lui con alcune sue parole ma detto questo lui deve stare sereno perché il club lo ha accontentato sull’ingaggio, sulla maggior parte dei giocatori e Marotta è un suo grande sponsor: mancano ancora 7 giornate più l’Europa League, aspettiamo fine stagione prima di dare dei giudizi. Penso che anche i tifosi debbano avere pazienza, c’è chi è a favore e chi insulta ripeto, aspettiamo a giudicare perché l’Inter ha 14 punti vantaggio ed è quasi sicura di partecipare alla prossima edizione della Champions. Mi auguro di non ripartire da zero con un suo traumatico addio”.

Si parla di Allegri nel caso dovesse saltare la sua panchina, lei cosa ne pensa?

“Io ho una stima immensa per Allegri, lo reputo uno dei più grandi in Europa. Max è uno che bada al sodo, fa giocare bene le squadre, vince. Penso sia uno dei migliori e mettiamola così anche se non lo spero: se dovesse andare via Conte Allegri tutta la vita. Ha allenato piazze importanti, ha esperienza e carisma, lo reputo il più bravo allenatore italiano e uno dei migliori in Europa” .

L’Inter ha la chance di raddrizzare la stagione vincendo l’Europa League: pensa ce la possa fare?

“In questo momento nessuno più crede all’Inter ma io penso abbia le carte in regola per potercela fare. Una squadra come l’Inter non deve avere paura di nessuno, la rosa è competitiva e se devi andare avanti in coppa non devi temere nessuno, né il Getafe ma nemmeno lo United che non sta attraversando una grande stagione. Per me l’Inter può ambire a vincere la coppa se la squadra ritrova entusiasmo può arrivare fino in fondo e onestamente me lo auguro”.

Lei è stato un granissimo attaccante, Lukaku ha sostituito degnamente Icardi?

“Devo essere sincero, non mi aspettavo una resa così alta, il belga è stata una sorpresa positiva, ha sostituito degnamente Icardi e devo dire che non si è notata la differenza tra i due. Lukaku tra l’altro ha anche un modo di giocare diverso, aiuta molto e lavora di squadra. Gol e qualità insomma, sta disputando un’ottima stagione”.

Il suo gemello del gol Lautaro Martinez è un po’ in difficoltà forse disturbato dalle voci sul Barcellona: gli consiglierebbe di restare almeno un altro anno all’Inter o è già pronto per cambiare aria?

“Lautaro ha passato un momento difficile da quando sono uscite le voci sull’interesse Barcellona. La sua testa inevitabilmente ha pensato ad altro e questo non ha giocato a suo favore. Lautaro, però, è un attaccante che sa giocare a calcio, non è egoista, gioca per la squadra, segna, dribbla fa assist. Può diventare uno dei più forti in Europa ma la testa lo deve accompagnare. L’Inter gli ha dato la possibilità di giocare in Italia e di mettersi in vista e se fossi in lui resterei almeno un altro anno per maturare in via definitiva per poi magari cambiare squadra”.

Ci fa il suo pronostico sui primi quattro posti del campionato di Serie A?

“Penso che alla fine la Juventus vincerà ancora, seconda la sorprendente Atalanta di Gasperini e lotta serrata tra Inter e Lazio per 3-4 posto. Ma alla fine penso che la spunteranno i nerazzurri”.

Tornando all’Inter, cosa ne pensa della proprietà e di Marotta?

“Suning ha dimostrato serietà, disponibilità economica e quindi non si può muovere nessuna critica alla società che ha intrapreso una strada nuova affidandosi ad un dirigente esperto e competente come Marotta. Non posso dire niente sull’operato”.