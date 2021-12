Altobelli: “Coppa Italia? C’è spazio per alcune sorprese. Penso a Empoli, Fiorentina e…”

Con 56 gol segnati in Coppa Italia, Alessandro Altobelli è il capocannoniere di tutti i tempi della Coppa Italia che entra nel vivo oggi

Con 56 gol segnati in Coppa Italia, Alessandro Altobelli è il capocannoniere di tutti i tempi della Coppa Italia che entra nel vivo oggi, con le sfide dei sedicesimi di finale. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante dell'Inter , vincitore in nerazzurro delle edizioni 1977-78 e 1981-82, ha detto:

“Indubbiamente quelli in finale, contro Napoli e Torino. Erano partite che sentivo molto: per me erano importantissime, mi impegnavo in tutte le competizioni”.