Altobelli: “Esposito? Ragazzi così non li mando in prestito. Meglio 5 gare con l’Inter che…”

Intervenuto ai microfoni di SerieBNews, Spillo Altobelli, ex centravanti dell’Inter, ha parlato così di Sebastiano Esposito e ha spiegato cosa farebbe con lui nel prossimo futuro: “Conosciamo il percorso del ragazzo, ha fatto la preparazione con l’Inter e Conte lo ha voluto subito nel gruppo malgrado la giovane età. Ovviamente deve crescere, ha ancora ampi margini di miglioramento. Però è un giovane di qualità e io personalmente, quando trovo ragazzi con quel potenziale, non rischio di mandarli in giro a giocare con squadre che non hanno nessun interesse nel valorizzarli. Preferirei che un giovane facesse 5 partite con l’Inter che magari 20 o 30 con una squadra di Serie B. I giocatori che meritano e che potrebbero avere un futuro li terrei sempre all’Inter“.