Altobelli: “Non so cosa sia successo con Gasperini all’Inter ma la sua Atalanta mi ricorda…”

«Conta più vincere un titolo con la Juve o non vincere nulla ma diffondere un’idea di calcio nuova come Gasperini e Juric? Sul Verona di Juric non avrei scommesso nemmeno un euro. Non so cos’è successo con Gasperini all’Inter, ma questa Atalanta è lo specchio di come lui vede il calcio. Nessuno in Italia si allena come loro. Mi ricorda, come fisicità, l’Inter di Bersellini, un allenatore molto sottovalutato».

Intervistato dal Corriere dello Sport, Alessandro ‘Spillo’ Altobelli ha risposto così alla domanda su Gian Piero Gasperini, ricordando la sua avventura poco fortunata all’Inter e paragonandolo a Bersellini, ex allenatore dei nerazzurri e condottoriero dello scudetto del 1979-1980.