Altobelli: “Inter, vittoria buttata via ma è qualificata al 90%. Lautaro? Voto 7,5 ma…”

"L'Inter ha fatto una grandissima partita, è andata a Barcellona per vincere e fare la partita, poteva chiuderla ma gli è andata male. Sono partite che ti riconciliano con il calcio, due squadre che hanno giocato a viso aperto, dobbiamo essere onesti a dire che l'Inter ha buttato via la vittoria e la qualificazione, anche se la qualificazione è fatta al 90%. A Lautaro do 7,5, ha partecipato a tutto il gioco dell'Inter, partiva da lontano e teneva sempre il pallone, ha fatto un grande gol ma può fare molto di più. Mi aspetto un miglioramento, in campionato può fare 20 gol a stagione, mi auguro trovi tranquillità e serenità per fare la cosa giusta in area, delle volte non vedo che non vede l'ora di tirare, ha le qualità per essere un grande, per me è stato il migliore in campo"