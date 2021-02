Altobelli: “Lukaku e Ibrahimovic si diano la mano. Derby gara a sè”

L'ex attaccante dell'Inter presenta la stracittadina di domani pomeriggio: "Spero in una partita divertente e con tante azioni da gol"

Alessandro "Spillo" Altobelli, indimenticato ex attaccante dell'Inter, presenta ai microfoni di Tuttosportil derby di domani pomeriggio: "Lukaku e Martinez possono essere gli uomini decisivi per i nerazzurri. Mentre Hernandez e Ibrahimovic quelli potenziali per il Milan".