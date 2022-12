Altobelli: “Lukaku deve allenarsi meglio, si riprenderà. Inter? Sarebbe un fallimento se…”

Cosa succede a Lukaku?

"Lukaku secondo me qualche anno fa ha sbagliato le sue mosse. E' arrivato in Italia dall'Inghilterra (dal Manchester United, ndr) e abbiamo scoperto un grande giocatore. Qui segnava, stava bene, i tifosi lo adoravano. Poi, è andato via. Perché? Per questioni di soldi. I giocatori non dovrebbero fare così, ma restare nel posto dove sono amati. Spero che lo recupereremo il prima possibile, ma allenare 110 kg non è facile. Io non vedo più il Lukaku che arrivava sulla palla mezz'ora prima degli avversari, lucido e spietato sotto porta. Oggi vedo un Lukaku che secondo me avrebbe bisogno di più allenamenti. Gli infortuni capitano perché forse non si è allenato bene. Ho visto gli errori contro la Croazia e mi dispiaceva per lui. In questo momento non vede la porta larga sette metri, ma 5 centimetri, capita a tutti. Penso si riprenderà".