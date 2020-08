Altobelli: “L’Inter può davvero permettersi Messi, Suning lo prenda. Già a marzo dissi…”

“Suning lo prenda, ora l’Inter può davvero permettersi di sognare“. Alessandro Altobelli, ex attaccante dell’Inter e grande cuore nerazzurro, sogna di vedere Lionel Messi all’ombra della Madonnina. L’ex calciatore, che ha rilasciato un’intervista ai microfoni de’ Il Corriere dello Sport, ha poi aggiunto: “A marzo, quando si parlava di Lautaro Martinez al Barcellona perché l’aveva richiesto Messi in persona, dissi: “Ma perché non viene la Pulce qui? Sai che trio con Lukaku?“. Oggi l’Inter ha una proprietà ricca che può permettersi anche uno come Messi. Spero si avveri la mia previsione, io ci credo ancora“.

Poi su Lukaku e la sua prima stagione in nerazzurro: “Conte l’ha voluto a tutti i costi e vedendolo giocare ho capito il perché. Antonio ha avuto ragione, Lukaku è straordinario. È stata la sorpresa più bella del calcio italiano non soltanto per i gol segnati. Nel giudizio mettiamoci anche le giocate, l’attaccamento alla società, il rispetto per i compagni, l’amore per i tifosi. Osimhen vale 50 milioni? La cifra è davvero alta, forse esagerata. Però mi dicono che somiglia a Lukaku e allora sarebbe un affare. Certo, se De Laurentiis ha speso tutti questi soldi un motivo ci sarà…“.