Altobelli: “L’Inter non riesce a tenere il motore acceso. Posto Champions va blindato”

«Il punto di partenza è chiaro: bisogna sottolineare i meriti del Napoli per il percorso eccezionale. Dopo di che si analizzano i guai delle inseguitrici. E per l’Inter il tasto è dolente: troppi alti e bassi, troppi punti persi contro le cosiddette provinciali. Non è semplice capire i motivi, ma è chiaro che mentalmente non riesce a tenere il motore acceso a lungo. Nella sfida secca, l’Inter si è dimostrata a livello del Napoli e non a caso è stata l’unica a batterlo. Però poi ha fatto appena due punti tra Monza, Samp, Empoli e Bologna: impossibile pensare di poter vincere lo scudetto così».

Seconda, ma senza sorriso insomma. «Almeno per il campionato no. Però è anche vero che malgrado gli alti e bassi è in semifinale di Coppa Italia e in Champions è ancora in corsa e chissà che non possa arrivare in fondo. Nelle notti importanti difficilmente ha fallito, questo deve essere un punto di partenza. Questo dimostra che la chiave è sempre inserita, è il motore che ogni tanto si ingolfa e va capito il perché. Il posto Champions va blindato...».