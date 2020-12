Altobelli: “Gioco dell’Inter non spettacolare, ma è vicina alla vetta. Il Napoli invece…”

Ospite dell’emittente napoletana Canale 21, nell’analizzare il campionato della squadra di Gennaro Gattuso, Alessandro Altobelli ha paragonato il cammino degli azzurri con quello dell’Inter di Antonio Conte:

“Se io continuo a dire che il Napoli mi piace ed è forte ma perdono con Juve, Inter, Milan, Lazio e Sassuolo mi devo ricredere e riconsiderare le precedenti valutazioni. Se una squadra perde con le prime della classifica vuole dire che qualcosa non funziona. Sono d’accordo con Gattuso quando rimprovera i suoi, penso che al Napoli manchino l’autostima e la consapevolezza di poter vincere le partite e stare ai piani alti. Se penso all’Inter, i nerazzurri non giocano un calcio spettacolare eppure sono a un punto dalla vetta, il Napoli se non gioca bene non vince. Sui giocatori deve lavorare molto Gattuso, ieri molti non c’erano“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)