Altobelli: “Facciamo Marotta Presidente della Repubblica! Scamacca grande acquisto. Gosens…”

Gianluca Scamacca sarebbe un grande acquisto per l'Inter. Parola di uno che di gol se ne intende eccome: Alessandro Altobelli

Gianluca Scamacca sarebbe un grande acquisto per l'Inter . Parola di uno che di gol se ne intende eccome. Alessandro Altobelli, secondo marcatore della storia nerazzurra, promuove a pieni voti l'operato di Marotta, che vorrebbe addirittura (scherzando, s'intende) Presidente della Repubblica:

Marotta insomma fa bene a puntare sull'attaccante del Sassuolo per il dopo Dzeko?

"Marotta sì che meriterebbe il Colle! Non sbaglia un colpo e garantisce all'Inter sempre il meglio. Malgrado abbia margini di miglioramento, Scamacca è un grande attaccante che finalmente sta mostrando il suo potenziale. E' giovane ma completo: è tecnico, freddo sottoporta, calcia con entrambi i piedi, ha intuito, partecipa alla manovra e si fa valere di testa".

"Altra mossa azzeccata. Nel prossimo mese non avremo Correa e ci attendono sfide importanti. Anche solo con 3-4 gol al momento giusto, Caicedo potrebbe fare la differenza per lo scudetto. Inzaghi poi lo conosce bene, alla Lazio lo ha utilizzato nel modo migliore. Ritrovando il suo vecchio allenatore, tornerà il vero Caicedo".

"Ma il bello di fare i tifosi è che il prezzo a noi non interessa... Gosens arriva da un ottimo club, ma l'Inter è un'altra cosa. E così ci siamo garantiti anche il dopo Perisic. Perché mi sembra evidente che se Ivan voleva rinnovare lo avrebbe già fatto. Marotta non dorme certo in piedi...".