Altobelli: “Ripresa Serie A? Se si può giocare, si deve farlo. Non è detto che la Lazio…”

“Se si può giocare, si deve farlo. Alla ripresa i valori non cambiano, ma il resto sì. Conterà l’aspetto psicologico e il lavoro degli allenatori nella fase di preparazione. Non è scontato che la Lazio, tanto per fare un esempio, riparta a mille”.

Intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera, Alessandro ‘Spillo’ Altobelli ha risposto così alla domanda sulla possibilità che la Serie A riparta a fine maggio. Una ripartenza che potrebbe stravolgere i valori in campo visti da agosto al 9 marzo, giorno dello stop del campionato.