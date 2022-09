Altobelli: “Scudetto, il Napoli lo vedo all’altezza della situazione. Spalletti bravo”

Intervenuto nel corso del programma "1 Football Club", in onda su 1 Station Radio, Alessandro Altobelli ha parlato dell'inizio di stagione del Napoli. "La società sa cosa vuole e lo ottiene sempre. Il mister è bravo, tiene tutti concentrati e sa far giocare bene i suoi. La rosa a disposizione è di primo livello, nonostante siano andati via tutti i senatori. L'esempio lampante è Kvaratskhelia, ha tutto: corsa, forza, tecnica".