Altobelli: “Scudetto? Il Napoli poteva lottare. Anche Spalletti ci ha messo del suo”

Le parole dell'ex centravanti: "Il Napoli non vincerà lo scudetto ed è un peccato perché avrebbe potuto lottare fino alla fine"

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Alessandro Altobelli, ex calciatore, ha parlato così del Napoli di Luciano Spalletti: "Il Napoli non vincerà lo scudetto ed è un peccato perché avrebbe potuto lottare fino alla fine per il tricolore. Di chi è la colpa? Penso che la squadra sia più responsabile perché sono i calciatori che non vanno in campo, anche Spalletti però ci ha messo del suo. All’inizio Osimhen non si capiva con i due esterni e non faceva i movimenti giusti. Quando ha capito le caratteristiche dei suoi compagni è migliorato anche lui".