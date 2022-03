Altobelli: “Stadio? Capisco Inter e Milan, ma San Siro non può essere abbattuto”

Le parole dell’ex attaccante dell’Inter sulla possibilità che i due club milanesi costruiscano un nuovo stadio

"Posso capire la richiesta di Inter e Milan di farsi uno stadio per conto loro. Non si può andare contro questa esigenza ma San Siro è come la Scala deve continuare ad esistere. Ci si possono fare concerti, si può fare un Museo del calcio, ci può giocare la Nazionale. Non può essere abbattuto".