Così la Lazio, in una nota ufficiale, chiede scusa ai tifosi per l'amaro finale di stagione, culminato con la sconfitta contro il Lecce

"Prima ancora di ringraziarvi per il sostegno costante, sentiamo il dovere di chiedervi scusa per questo finale di stagione che ha compromesso, irrimediabilmente, quanto di buono era stato costruito. Questa delusione sarà il punto di partenza per tornare più forti, più uniti e più motivati che mai, con l'obiettivo di riportare la Lazio dove merita di stare".