Non solo BC Partners: “Ecco chi altro vuole l’Inter. Stathopoulos avanti: ha già preteso…”

Non ci sarebbe il fondo d’investimento BC Partners come soggetto interessato a entrare con quote importanti nell’Inter. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, in queste settimane anche dal Qatar hanno manifestato interesse per il club nerazzurro. Anche se, conferma il giornale, un investitore di alto livello come quello guidato da Nikos Stathopoulos pretende in genere il diritto di esclusiva per sedersi al tavolo. Scrive il Corriere:

“La trattativa con BC Partners sarebbe una via d’uscita. Pure se il fondo inglese non è stato l’unico interlocutore (risulta un interesse del Qatar, forse sfumato) un investitore di tale livello pretende in genere il diritto di esclusiva per sedersi al tavolo. La minoranza non è un’ipotesi, perché non è nello stile di BC e perché non avrebbe senso fare il socio minore in un progetto non nelle corde di un investitore finanziario“.

(Fonte: Corriere dello Sport)