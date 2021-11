Pedullà – Alvarez, Milan avanti ma l’Inter c’è. “Può contare su due ambasciatori di spessore”

Julian Alvarez è il nuovo oggetto del desiderio di tante squadre, tra le quali anche l'Inter. A confermarlo è Alfredo Pedullà

"Julian Alvarez: tutti pazzi per lui. Non solo Baccin per l’Inter, anche il Milan è in Argentina con Geoffrey Moncada, l’uomo chiave del mercato rossonero, il riferimento più importante per Maldini e Massara. Moncada si è affidato a Ramon Madoni, una sorta di Mino Favini sudamericano, scopritore di numerosi talenti (Tevez in testa) e in ottimi rapporti con il Milan. Si profila un bel derby italiano per il classe 2000 del River Plate: il Milan si è mosso prima, ma l’Inter – particolare importante – può contare su due ambasciatori di spessore come Milito e Zanetti. La volontà del ragazzo é quella di giocare fino a maggio con il suo attuale club, in modo da avere totale visibilità in vista di Qatar 2022", spiega l'esperto di mercato che rimarca la volontà del giocatore di giocare fino a maggio per il River. Su Alvarez ci sono anche Atletico Madrid e Siviglia.