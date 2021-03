Amadeus: “Inter, stasera una finale. E Antonio Conte mi ha mandato un messaggio”

Le parole del conduttore e tifoso nerazzurro: "L'Inter con Eriksen è perfetta, ma anche con Vidal, Brozovic, Barella e Perisic alla Eto'o. Ma l'Atalanta è tosta"

«Sì, lo stimo moltissimo. Mi piace come affronta le cose, come punta dritto a un obiettivo. Anch' io sono così. Quando sono convinto di una scelta la porto avanti con rispetto e determinazione. Se scelgo Ibra come ospite, una canzone, una scenografia, e ne sono convinto, non ho paura di sbagliare. Come ha detto Zlatan nel suo discorso, gli errori ti aiutano. Non è presunzione, è consapevolezza, è passione. Non sono cocciuto, ascolto i pareri di tutti, anche di mio figlio».