Amadeus: “Festival a Cattelan? Conte sente di altri allenatori, ma magari vince lo scudetto”

Nella conferenza stampa finale del Festival di Sanremo, l'interista Amadeus ha risposto così alle domande sulla rassegna del prossimo anno

"No al terzo Festival? Quello che ho detto ieri, l'ho detto in maniera consapevole, dopo averlo valutato con Rosario - ha commentato Amadeus -. Pensiamo che Sanremo sia un grande evento, non un programma tv: servono energia, forza, idee. Ringrazio l'amministratore delegato della proposta. L'idea ora è di fermarci un attimo. Poi se la Rai lo desidera, se il pubblico lo desidera, se si ritrova l'energia, l'idea, vediamo. Al festival si lavora per un anno o quasi, quest'anno è come se fossero stati due anni in uno".