Amadeus: “La colonna sonora dell’Inter? ‘Sei la più bella del mondo’. Ho buone sensazioni”

Dopo la meravigliosa settimana alla conduzione del 70° Festival di Sanremo, Amadeus, grande tifoso dell’Inter, si è presentato ai microfoni di Inter Tv per parlare del derby tra i nerazzurri e il Milan. Ecco le sue dichiarazioni:

“Sono in arrivo direttamente da Sanremo, non sono passato nemmeno da casa per essere a San Siro. Per quanto sono tifoso e per quanto tengo all’Inter questa partita è speciale, non si può perdere. Ho buone sensazioni, perché la squadra è forte e Conte sta facendo un lavoro fantastico. La colonna sonora di questa Inter? La più bella del mondo di RAF. E’ una squadra che ci fa gioire e soffrire, ma è una grande gioia. Tra noi interisti facciamo molto gruppo, è una squadra inclusiva, come il Festival. Forza Inter“.

(Fonte: Inter TV)