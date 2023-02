Amadeus: “Il mio Festival come la Champions dell’Inter. Lautaro e Dzeko…”

"Il Festival di Sanremo è come una finale di Champions League". Parola di Amadeus, che questa sera chiude l'edizione 2023 di Sanremo. Prima dell'ultima puntata della kermesse si è fermato brevemente con gli inviati di Calciomercato.com: "Il mio Festival lo paragono alla vittoria di Madrid contro il Bayern - ci racconta nella nostra intervista - Alla vigilia non ci davano favoriti, poi abbiamo vinto. Lautaro e Dzeko? Mi piacciono l'energia e la forza mentale del primo e l'eleganza del secondo. Ma in generale credo che quando l'Inter vuole non ce n'è per nessuno. E' una squadra che se lo volesse sarebbe imbattibile per tutti".