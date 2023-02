Amadeus: “Da Sanremo a San Siro. La mia Inter tecnicamente è la più forte. E Lukaku…”

"Sanremo e San Siro sono due luoghi che amo molto. Venire qui è sempre un grande piacere. Si deve soffrire sempre, ma ci sono dei momenti in cui questa Inter mi sembra la più forte in assoluto, in altri momenti si perde. Però tecnicamente secondo me resta la più forte. Lukaku? Il Napoli ha una continuità incredibile, tutto rendono al meglio e così si vince lo scudetto. Lukaku è uno indispensabile, ma averlo infortunato è stato tra i fattori in negativo della stagione. Ma speriamo possa riprendersi".