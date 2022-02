Amadeus, contropiede al Festival: sciarpa del Milan al collo. “Stavamo anche vincendo”

Uno dei cantanti in gara ha preso in giro il conduttore, noto tifoso dell'Inter, sulla sconfitta nel derby

L'ha presa con ironia perché era l'unico modo per superarla. Ultima serata del Festival per il noto tifoso dell'Inter Amadeus dopo il derby perso con il Milan. Nessun riferimento al derby dal palco dell'Ariston fino a che uno dei cantanti in gara, Sangiovanni, non ha pensato di fargli un regalo.

"Ma devi chiudere gli occhi e guardare in avanti", gli ha detto. E il conduttore ci è cascato, si è trovato la sciarpa del Milan al collo. Quando ha aperto gli occhi e ha visto i colori rossoneri, per quanto daltonico, Amadeus ha spalancato gli occhi per lo stupore. È riuscito a sorridere e prenderla con filosofia e si è subito sfilato quell'oggetto scomodo dalle spalle. "Stavamo anche vincendo 1-0", ha fatto in tempo a rispondere, sempre ridendo. "Oggi non è stato facile", gli ha ricordato il cantante. Ma Amadeus ha subito cambiato discorso. Meglio pensare a cantare, così magari passa.