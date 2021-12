Amantino Mancini: “Inter? Sei mesi con Mou, poi mi tolse. Non fu colpa sua”

Le parole dell'ex calciatore brasiliano a proposito della sua parentesi nerazzurra di più di 10 anni fa

Nel corso del suo collegamento per Sky Sport, Amantino Mancini è tornato anche sulla sua esperienza nerazzurra terminata pochi mesi prima del Triplete: "Cosa non ha funzionato all'Inter? Non lo so, è difficile da capire. Feci i primi sei mesi con Mourinho, poi lui cambiò modulo e mi tolse. Io comunque stavo bene fisicamente e giocavo in una squadra fortissima, ma non è sempre colpa dell'allenatore. Mourinho ha fatto le sue scelte".