Ambrosini: “Tonali, destino segnato. Bene anche da mezzala. Titolare nell’Inter? Dipende da…”

Negli studi di Sky Calcio Show Estate, Massimo Ambrosini ha analizzato la disputata disputata con la maglia del Brescia da Sandro Tonali, giovane centrocampista italiano indicato dai più come prossimo rinforzo dell’Inter di Antonio Conte:

“E’ andato bene fino a febbraio, poi ha avuto un calo fisiologico dovuto anche a qualche infortunio. Ma non ci sono dubbi sul fatto che possa stare nel gruppo di una grande squadra. Magari il finale fa pensare che non possa essere titolare da subito, ma il suo destino è segnato. Ci è sempre stato, sembra un ragazzo apposto, con qualità tecniche non indifferenti. Titolare nell’Inter? Dipende da chi compreranno i nerazzurri. Nel 3-5-2 può fare anche la mezzala, altrimenti sta bene anche davanti alla difesa, perché ha tempi di passaggio, gioca bene pungo e corto. Deve migliorare in continuità, ma è comunque un 2000“.

(Fonte: Sky Sport)