L’Inter rovina la festa al Milan, Ambrosini: “Ecco dove hanno guardato Cagliari-Inter”

La rivelazione dell'ex giocatore rossonero ai microfoni di Dazn

Al termine di Milan-Atalanta Dazn ha chiesto a Theo Hernandez se i giocatori del Milan avrebbero guardato Cagliari-Inter tutti insieme: "La guardiamo insieme? No! Io vado da mio figlio". Ma secondo quanto aggiunto e rivelato da Massimo Ambrosini in diretta su Dazn la squadra rossonera si era organizzata per vedere il match serale nella pancia di San Siro. "Ti dico io che si sono già organizzati, qui allo stadio. Resteranno a San Siro e la guarderanno insieme", ha detto l'ex giocatore parlando con Diletta Leotta. "Un club come il Milan non si fa trovare impreparato davanti a certe possibilità", ha concluso Ambrosini. Ieri sera in piazza Duomo a Milano si erano radunati diversi tifosi rossoneri, nella speranza di un colpaccio da parte del Cagliari. Ma l'Inter ieri non ha mostrato incertezze: se la giocherà fino in fondo e così dovranno fare i rivali cittadini. Intanto la festa anticipata del Milan è stata rovinata.