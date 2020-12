Intervenuto negli studi Sky Sport, Massimo Ambrosini, ex calciatore, ha parlato così degli obiettivi dell’Inter dopo l’eliminazione dalla Champions League: “Vincendo a Cagliari l’amarezza rimane. L’Inter non ha più modo di nascondersi sull’obiettivo, che è raggiungibile: l’Inter deve pensare di dover arrivare fino in fondo. Il problema che potrà esserci senza coppe, che non può essere un vantaggio, è la gestione della rosa: il mercato sarà condizionato”.