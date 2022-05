Ambrosini: “Scudetto? Milan ha destino in mano. E a differenza dell’Inter…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay su Deejay Football Club, Massimo Ambrosini ha parlato così della lotta Scudetto

"Io penso che il Milan abbia il destino nelle proprie mani e l'Inter non ce l'ha. A prescindere da come andrà a finire, il Milan, nel momento di difficoltà, è riuscito a non naufragare. L'Inter, nel periodo brutto, ha avuto momenti in cui non è riuscita a gestire. Il Milan pareggia con l'Udinese, pareggia a Salerno ma non perde. Anche il punticino poi la differenza".