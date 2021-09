Ambrosini: “Inter non ridimensionata come hanno fatto credere. Non può…”

Le parole dell'ex calciatore ora opinionista per DAZN a proposito dei nerazzurri di Inzaghi

Torna in campo oggi l'Inter di Simone Inzaghi. A proposito delle ambizioni dei nerazzurri ha parlato Massimo Ambrosini in collegamento con DAZN: "Non l'ho mai vista così tanto ridimensionata come qualcuno ha fatto credere dopo il mercato. Ha perso giocatori ma riparte da basi che non le consentono di sottrarsi dal ruolo di favorita".