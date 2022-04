Ambrosini: “All’Inter deve far paura lo stato di forma della Roma. Dimarco…”

Le dichiarazioni dell'ex giocatore a pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Roma

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Roma , Massimo Ambrosini ha parlato della gara ai microfoni di Dazn. Queste le parole dell'ex giocatore: "All'Inter deve far paura lo stato di forma della Roma, una squadra che non perde da tanto e ha trovato una quadra. Ha dimostrato di essere fisicamente e psicologicamente pronta. Mourinho? Ha fatto qualcosa di incredibile all'Inter, la riconoscenza è meritata".

"La Roma può fare una partita di attesa, ha dimostrato che fisicamente stanno bene. Perché Dimarco? Bastoni dal punto di vista atletico non ha la stessa brillantezza di inizio stagione. Dimarco ha giocato col Verona e ha fatto molto bene, Poi Bastoni in Coppa Italia è uscito con i crampi. Dzeko-Lautaro? Correa piace a Simone, secondo me si sposa bene con Lautaro. Da ora in avanti l'Inter gioca sempre, è una normale rotazione. Poi Dzeko è Dzeko, non puoi tenerlo fuori per più di una partita".