Ambrosini: “Scudetto, Inter terza incomoda. Nel derby poteva concretizzare di più”

Le parole dell'ex calciatore: "A dispetto del distacco di sette punte dalle prime due, l'Inter è già una terza incomoda"

Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Massimo Ambrosini, ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: «A dispetto del distacco di sette punte dalle prime due, l'Inter è già una terza incomoda. E questo va detto per il valore della rosa e per quello che ha dimostrato fin qui la squadra di Inzaghi».