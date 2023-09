Ambrosini: “Juve come un anno fa. Da crescere per avvicinarsi a livello Inter”

«Credo che la Juventus abbia limiti in mezzo al campo. Locatelli non ha un vero e proprio sostituto e deve aumentare il livello delle sue partite. La Juve è la stessa dell'anno scorso. Tanti elementi devono crescere di livello per avvicinarsi all'Inter che per me è al di sopra di tutti e poi al Napoli e al Milan», il commento dell'ex centrocampista oggi opinionista del canale streaming.