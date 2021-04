Ambrosini: “Partita prettamente difensiva. La forza di Conte è stata convincere i giocatori”

L'ex calciatore del Milan ha commentato la vittoria dell'Inter di Conte nel recupero contro il Sassuolo

"Inter partita prettamente difensiva col Sassuolo, alla Juve è mancato questo, l'atteggiamento di sofferenza. La Juve ha lasciato troppo indietro durante la stagione e per questo non è là davanti. Non so se è stata la ricerca di un gioco nuovo che poi ti toglie attenzione. Lukaku e Lautaro non sono solo contropiedisti, la forza di Conte è averli convinti a fare quel gioco. Non semplice mentalmente fare un certo tipo di partite, Conte li ha convinti che i benefici erano tanti di questo tipo di gioco. Atteggiamento dell'Inter condizionato anche dal rispetto per l'avversario. L'Inter ha capito che era giusto virare su delle certezze, sufficienti per arrivare in fondo nel campionato italiano. Non sono mai stato allenato da lui, ma se parli con i suoi giocatori ti dicono della sua capacità di tirarseli dietro. Non a caso ha citato Sanchez, è una soddisfazione per lui vedere che gli vengono tutti dietro. In Europa non si può giocare solo in questo modo, lo scorso anno a Dortmund e Barcellona l'Inter aveva fatto bene. C'è qualcosa di più da fare, serve un mix dei due atteggiamenti".