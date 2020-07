Ambrosini: “Inter, ecco cosa manca per lo scudetto. Alaba? Conte dovrebbe rinunciare a…”

Ospite negli studi di Sky Sport, Massimo Ambrosini ha parlato dell’Inter e ha trattato vari temi inerenti alla formazione nerazzurra, a partire da Alexis Sanchez: “A me sembra anche che dal punto di vista mentale sia cambiato, al di là degli infortuni che lo hanno frenato. La determinazione con cui è entrato in partita è diversa rispetto a prima. Riscatto? Bisogna vedere come sta il ragazzo, la voglia che ha di emergere. In questo momento è un valore aggiunto, meglio lui di Lautaro. Se dovessero prendere un’alternativa di livello a sinistra l’Inter è pronta per il titolo“.

Ambrosini paragona Lukaku a Vieri: “La personalità di Vieri era inarrivabile. Come forza fisica siamo lì. Lukaku ha più capacità di andare in campo aperto, è più veloce, ha più qualità nel gestire il pallone. Ma se mi si chiede chi voglio in squadra io Bobo lo prendo sempre“.

Infine una commento sulle voci che accostano Alaba all’Inter: “Stiamo parlando di un giocatore straordinario, che fino ad oggi ha fatto vedere grandi cose al Bayern Monaco. In una difesa a tre, poi, toglierebbe spazio a Bastoni, sempre più proiettato verso la titolarità e su cui l’Inter punta molto per il futuro. Mi chiedo: può una squadra come l’Inter rinunciare a un giovane di grandi prospettive che sta lanciando e su cui punta molto per il futuro?“.